Războiul din Ucraina, ziua 1.283. Zelenski: Atacul cu rachete și drone asupra Kievului subminează eforturile de pace

Cancelarul german: Întâlnirea dintre Zelenski și Putin „evident” nu va avea loc

Întâlnirea bilaterală propusă între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin nu va avea loc, a declarat cancelarul german Friedrich Merz pe 28 august.

„Trebuie să abordăm din nou această problemă astăzi, având în vedere că, evident, nu va avea loc o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin”, a mai spus Merz.

Declarația liderului german vine în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului, care a provocat moartea a cel puțin 23 de persoane, dintre care patru copii, și rănirea altor 63.

Zelenski: Atacul cu rachete și drone asupra Kievului subminează eforturile de pace

Un atac cu rachete și drone rusești asupra Kievului, în noaptea de 28 august, care a provocat 23 de morți, subminează eforturile de pace conduse de președintele american Donald Trump și aliații Ucrainei, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Este un atac împotriva Ucrainei. Este un atac împotriva Europei. Și este, de asemenea, un atac al Rusiei împotriva președintelui Trump și împotriva altor actori globali”, a declarat Zelenski într-un discurs ținut seara.

„Acest atac arată clar că obiectivele Rusiei nu s-au schimbat. Ei vor război – și nu atacă doar poporul nostru, nu doar orașele și comunitățile noastre. Rusia atacă acum pe toți cei din lume care doresc pace”, a declarat acesta.

Statele Unite aprobă o vânzare de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina

Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi că a informat Congresul despre aprobarea unei vânzări de 3.350 de rachete cu muniție de atac cu rază extinsă (ERAM), 3.350 de unități GPS, componente, piese de schimb și suport tehnic pentru Ucraina. În pachet este inclusă și instrucția pentru necesară pentru operarea sistemelor.

Costurile achiziției vor fi suportate de aliați NATO, precum Danemarca, Țările de Jos și Norvegia, dar și prin finanțarea militară externă americană.

Zelenski discută cu Erdogan despre garanțiile de securitate și afirmă că acestea vor fi „puse pe hârtie săptămâna viitoare”

Președintele Volodimir Zelenski a purtat o conversație telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, discutând „pe larg” despre garanțiile de securitate, scrie The Kyiv Independent.

„Am discutat pe larg și despre garanțiile de securitate. Consilierii naționali de securitate lucrează în prezent la fiecare componentă specifică, iar întregul cadru va fi pus pe hârtie săptămâna viitoare”, a afirmat Zelenski.

Convorbirea telefonică a avut loc după ce Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului.