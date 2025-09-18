Războiul din Ucraina, ziua 1.303. Zelenski: Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS /Dmitri Kozak, asociat al lui Putin și opozant al războiului din Ucraina, demisionează din funcția de la Kremlin

„Zonă letală” , construită în jurul unui oraș ucrainean crucial, în timp ce forțele ruse încearcă să-i alunge pe apărători

Pokrovsk a rezistat asaltului rusesc mai bine de un an, însă un expert a declarat pentru Sky News că apărarea ar putea fi pe cale să se încheie – iată de ce. Apărarea Ucrainei în jurul orașului crucial Pokrovsk, care a rezistat mai bine de un an în ciuda unor atacuri intense din partea Rusiei, ar putea să se apropie de sfârșit, în condițiile în care forțele invadatoare îi presează pe apărători să cedeze.

În alte zone, trupele ucrainene se confruntă cu atacuri de-a lungul liniei frontului, Moscova folosind, potrivit relatărilor, o conductă pentru a deplasa personal în nord-est, în apropiere de Kupiansk, încercând astfel să pună și mai multă presiune pe resursele deja întinse ale Kievului, scrie Skynews.

Delegație militară poloneză în vizită în Ucraina pentru a studia experiența în apărarea antiaeriană

Ucraina așteaptă săptămâna aceasta o delegație de oficiali militari polonezi care să studieze experiența țării în contracararea atacurilor aeriene rusești, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi, la un briefing din 17 septembrie.

Rusia își revendică progrese pe toate fronturile, în timp ce Zelenski avertizează asupra a două noi ofensive după trei eșecuri

De-a lungul verii, armata rusă nu a reușit să obțină nicio străpungere a liniilor de front și nici să cucerească vreun oraș ucrainean important, eforturile sale principale fiind concentrate în regiunea Donețk, notează Kyiviv Independent.

Dmitri Kozak, asociat al lui Putin și opozant al războiului din Ucraina, demisionează din funcția de la Kremlin

Dmitri Kozak, un vechi asociat al președintelui rus Vladimir Putin și unul dintre puținii oficiali de rang înalt care s-au opus invaziei Ucrainei, ar fi demisionat din postul său de adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin.

Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS, anunță Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS ca parte a unui pachet de armament american finanțat de aliații NATO.

Polonia deportează un ucrainean care a zburat cu drona deasupra Varșoviei și îi interzice intrarea timp de cinci ani

Potrivit presei, drona, al cărei model nu a fost dezvăluit, a survolat mai multe locații sensibile, inclusiv clădiri guvernamentale și reședința prezidențială, în seara zilei de 15 septembrie.

SUA și Ucraina alocă 150 de milioane de dolari pentru un acord privind mineralele

Washington și Kiev vor investi câte 75 de milioane de dolari pentru a lansa un fond de investiții destinat reconstrucției Ucrainei, care oferă Statelor Unite acces special la situri de exploatare a mineralelor și la alte proiecte, a declarat ministrul economiei, Oleksii Sobolev.

Ucraina readuce acasă 16 copii din teritoriile ocupate de Rusia

„Astăzi sunt toți în siguranță în Ucraina, primesc sprijin psihologic, își refac documentele și fac primii pași către o nouă viață pașnică”, a declarat șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak.

Germania își schimbă poziția privind fondurile rusești înghețate și susține acum utilizarea lor pentru Ucraina

Poziția anterior rezervată a Germaniei în privința confiscării acestor active s-a schimbat recent, parțial din cauza temerilor că, dacă SUA vor opri complet sprijinul pentru Ucraina, povara de a sprijini Kievul va cădea disproporționat pe umerii Berlinului, potrivit Bloomberg.

Președinta Parlamentului European vizitează Ucraina și anunță deschiderea unui birou permanent la Kiev

Aceasta este a patra vizită a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în capitala Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă din 2022.