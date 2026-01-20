Prima pagină » Știri externe » Spania începe cele trei zile de doliu național, în timp ce autoritățile continuă căutarea victimelor între fiarele celor două trenuri

Spaniolii s-au trezit, marți, cu steagurile arborate în bernă, pe măsură ce țara a intrat în prima dintre cele trei zile de doliu național, în memoria victimelor care și-au pierdut viața în accidentul feroviar de duminică.
Daiana Rob
20 ian. 2026, 10:59, Știri externe

Bilanțul moților a crescut la 40, luni seara. Oficialii au anunțat că numărătoarea nu este definitivă. Autoritățile încă încearcă să caute cadavre, între fiarele din metal, potrivit Associated Press. 

Potrivit ministrului de Interne, salvatorii ar mai fi găsit încă trei cadavre prinse între fiare, însă acestea nu au fost incluse în bilanțul oficial, după cum a declarat Fernando Grande-Marlaska, ministrul spaniol al Internelor, pentru televiziunea spaniolă RTVE.

Accidentul s-a petrecut duminică seara, când un tren care transporta 289 de pasageri din Malaga spre Madrid a deraiat, ciocnindu-se de un alt tren care circula pe ruta Madrid – Huelva, potrivit companiei feroviare Adif.

Accidentul ar fi survenit din urma unei îmbinări defectuoase ale șinelor de cale ferată. 

În afară de cei peste 40 de morți, accidentul s-a soldat și cu răniți – printre care se află și doi români.

Luni seara, premierul spaniol Pedro Sánchez a decretat trei zile de doliu național.

 

