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Înghețată pentru găini: soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare

Fermierii au găsit o soluția inedită pentru a-și răcori păsările în zilele caniculare. Este vorba despre fermierii germani care le oferă găinilor înghețată. Practic, nu este vorba despre o înghețată tradițională ci de un amestec de legume în cuburi de gheață.
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Petru Mazilu
22 iun. 2026, 11:04, Știri externe
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Fermierii caută soluții pentru a-și proteja animalele în perioadele caniculare. Potrivit Agrarheute, valul de căldură care a lovit Europa i-a forțat pe crescătorii de păsări să caute soluții rapide și inedite.

Una dintre cele mai simple și tot mai populare soluții este așa-numita „înghețată pentru găini”. Concret, găinilor li se oferă cuburi de gheață sau blocuri congelate care conțin legume, verdețuri și alte feluri de mâncare pentru păsări.

Înghețata pentru găini are mai multe avantaje

Soluția are mai multe avantaje. Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată și plantele aromatice sunt înghețate în apă, apoi oferite găinilor ca o formă de răcorire și divertisment.

Pe lângă efectul de răcire, „gustările înghețate” obligă păsările să ciugulească treptat, ceea ce le oferă o activitate de hrănire prelungită.

Cum se servește înghețata pentru găini

Crescătorii de animale pot folosi diverse forme pentru preparare a înghețatei. În funcție de cantitatea dorită pot fi utilizate boluri, tăvi sau găleți. Rezultatul este un bloc de gheață cu ingrediente distribuite uniform, ușor de consumat de către păsări pe parcursul zilei.

Specialiștii atrag însă atenția că astfel de metode trebuie privite strict ca supliment la alimentația de bază. Mâncarea clasică, apa proaspătă, umbra și ventilația rămân esențiale pentru bunăstarea găinilor în perioadele caniculare.

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