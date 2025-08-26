Cum să transformi economisirea într-un profit real. Strategii simple care fac banii să lucreze pentru tine. PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax

Într-un nou episod al emisiunii „Pastila financiară”, Adrian Artene și Alex Chirilă au discutat despre cum poate fi transformat un obiectiv financiar într-un plan concret și realizabil, folosind principii simple în economisire. Ei au arătat că și sumele mici, investite constant, pot aduce câștiguri semnificative pe termen lung.

În cadrul episodului, Alexandru Chirilă a explicat cum economisirea unei sume modeste poate avea rezultate vizibile după 10 ani.

„Principiile rămân. Practic în 10 ani, având o rată de economisire mai mare, 250 de lei pe lună nu mi se pare o sumă care nu ar putea fi economisită de mare parte din românii pe care noi îi avem în țară. Aș ajunge să am de puși 30 de mii de lei. Final, în 10 ani, aș avea un randament de aproape 50%. Asta înseamnă un profit de 15.700 de lei. În 15 ani, aș ajunge să investesc în total 45.000 de lei.”, a spus Alex Chirilă.

El explică faptul că, deși 250 de lei pe lună pare o sumă mică, disciplina și regularitatea permit acumularea unui capital destul de important. În plus, randamentul obținut prin investiții crește valoarea economiilor.

„Voi ajunge la 86.500. În 20 de ani, vedem că din nou discutăm despre un randament mai mare de 100%. Ce vreau să înțelegem este faptul că între 10 și 20 de ani, acești 10 ani cu un efort nu semnificativ de 250 de lei, aș ajunge să am în investițiile mele 147.000 de lei. Sunt convins că avem români de 40 de ani care astăzi își spun de ce n-am făcut asta la 20 de ani și aș fi ajuns să am 30.000 de euro în cont, în plus, pentru că, de fapt, ăștia 250 de lei în fiecare lună nici nu-i simțim. Dar ideea este să-i direcționăm imediat către o formă de investiții, nu să-i duc către consum și implicit în cheltuieli. Și mai avem un exemplu cu 500 de lei.”, a continuat Alex Chirilă, în ceea ce privește efectul pe termen lung.

El spune, practic, că economisirea devine mai puternică pe măsură ce trece timpul, mai ales dacă banii sunt investiți, nu cheltuiți. Aceasta a menționat principiul dobânzii compuse, unde profitul generează la rândul lui profit.

În cadrul episodului de astăzi, banii puși la saltea au fost aspru criticați, pentru că nu produc câștig și pot pierde din valoare din cauza inflației.

„Nu ținem banii la saltea. Dacă i-am ținut la saltea, luăm și acest exemplu de 500, accelerăm cumva totalul pe care îl depunem, accelerăm economiile și am avea acest randament la 60.000, 91.500. Dar e important să menționăm de fiecare dată că nu ținem banii la saltea. Pentru că altfel am rămâne cu 60.000, am rămâne cu 90.000, am rămâne cu 120.000 după 20 de ani și poate că inflația nu ar putea fi acoperită de suma pe care noi am ținut-o acolo undeva în pușculița noastră de acasă.”, a explicat Adrian Artene.