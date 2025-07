Ion Cristoiu: Cică în urma Măsurilor luate de Guvernul PNL-USR, AUR a crescut în sondaje. Ei, și?!

Bine v-am găsit într-un alt decor decât cel de la Nisa, pentru că am revenit pe teritoriul țării noastre dragi și sunt, cum ar spune moderatorii, în prezență fizică, voi fi la multe talkshow-uri unde am fost online până acum și, sigur că, chiar de dimineață, uitându-mă așa pe presa noastră am descoperit, așa, semnale de alarmă: potrivit unui sondaj INSCOP partidul extremist AUR conduce detașat cu peste 40%, PSD a căzut pe locul 3 după PNL.

De aici, sigur, dacă partidul extremist are 40%… sirenele lui Roaită, presa tefelistă, aia finanțată de Soros, de Uniunea Europeană.

Deci, care este concluzia? Concluzia este: acceptați aceste măsuri sălbatice ale lui Ilie Bolojan de sacrificiu pentru dumneavoastră, pentru noi toți, că ceilalți, băncile, proprietarii sălilor de jocuri de noroc, membri în Consiliile de Administrație, clasa superpusă, nu, ea nu este atinsă, gașca lui Bolojan, e o altă gașcă, o altă gașcă prin intermediul căreia sistemul își face, cum să zicem, afacerile. Bun.

Asta este concluzia, acceptați că altfel crește partidul AUR. Sunt, am fost, am avut și am o atitudine, să zicem, obiectivă față de mișcarea suveranistă, hăituită fiind în România, am sărit în ajutor, nu ca și suveranist, prosuveranist sau antisuveranist, ci pentru că, după părerea mea, orice intelectual trebuie să ia apărarea celui hăituit de către stat. Pentru că AUR, George Simion, Călin Georgescu sunt vânați de către statul român, de către stat, nu de către, nu știu, nici măcar de către ONG-uri.

Eu vă spun încă o dată, toată această, poate că mulți dintr-o dată sunteți suveraniști și ziceți, păi, gata! Iată că AUR crește și crește și PNL, evident, și scade PSD.

Deci, în primul rând, că deși această agenție INSCOP este o escrocherie, ca toate agențiile de sondaje, care sunt niște agenții de publicitate și de manipulare de sistem a poporului român, ușor de manipulat, de altfel, totuși, eu cred că așa e. Deci, bun, și, eu vreau să spun, bun, crește în sondaje și…

Adică oprește această creștere în sondaje nenorocirea abătută pe capul românilor? Nu. Îi face această creștere, obligă gașca lui Bolojan, guvernul PNL-USR, că nu mai e, PSD n-are nicio treabă, e PNL-USR, obligă acest guvern să fie mai atent la măsuri? Nu. Să fie atent la democrație? Nu.

Uite că trece prin asumarea răspunderii prin Parlament, fără discuții, s-au ridicat sindicatele împotriva acestor măsuri care sunt chiar, nu nepopulare, antipopor. Pentru că n-au nicio… Așa-zisa ieșire din criză e pe seama pălmașului, că ăla, cu mănuși albe, stă tot așa în fotolii.

Deci, încă o dată, asta nu influențează cu nimic și nu oprește actuala putere să-și facă de cap. Și undeva actuala putere are dreptate. Dacă crește în sondaje AUR, ce? Alegeri vor avea loc în 2028. Până în 2028 se vor întâmpla atâtea lucruri încât nici nu mai știm ce partide vor fi atunci. Doi, anticipate nu au cum să fie, era să zic, fac o rimă, pro-declanșate.

Deci, din punct de vedere electoral nu amenință cu nimic actualele partide care dețin puterea. Singurul lucru la care ar putea să zicem să se neliniștească puterea ar fi dacă opoziția ar, nu știu, împreună cu sindicate ar scoate oamenii în stradă. Nu iese nimeni în stradă.

Hai, dom’le, mișcări spontane. Nu e. Sindicatele sunt moarte, ONG-urile care ar trebui să apere poporul român sunt ale lor. Deci, este o creștere absolut inutilă în sondaje.