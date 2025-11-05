Prima pagină » Politic » Băluţă, despre evenutale blocajele din Consiliul General cu PNL şi USR: Sunt suficient de persuasiv

Băluţă, despre evenutale blocajele din Consiliul General cu PNL şi USR: Sunt suficient de persuasiv

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a exprimat încrederea că, dacă va câştiga, va putea colabora cu consilierii generali din toate partidele, în ciuda atacurilor din campanie, subliniind că este „suficient de persuasiv” pentru a-şi trece proiectele.
Andreea Tobias
05 nov. 2025, 21:42, Politic

Întrebat, miercuri seara, la România TV, cum va reuşi să-şi implementeze proiectele în Consiliul General al Capitalei, dacă va câştiga, având în vedere că va trebui să obţină voturile consilierilor din partidele care îl atacă dur în campanie, Băluţă a evitat să intre în polemică cu contracandidaţii săi.

„Cred că această ţară are nevoie de o masă critică de oameni care sunt echilibraţi şi care îşi respectă cuvântul. Îmi respect contracandidaţii, de aceea nu am să fac şi nu am făcut niciun fel de referire la ei, oricare ar fi”, a declarat Băluţă.

Întrebat cum va obţine sprijin în Consiliul General de la consilierii celor doi adversari politici care îl atacă dur în campanie, Băluţă a subliniat importanţa PSD în coaliţia de guvernare actuală: „Gândiţi-vă că fără PSD nu există această coaliţie. Cred că timpul, şi mai ales ultimele luni, au demonstrat că aportul pe care PSD l-a avut în modificarea măsurilor propuse de premierul Bolojan a fost unul determinant”.

„Am convingerea că sunt suficient de persuasiv să pot să depăşesc aceste impedimente. Timpul a demonstrat, inclusiv la sectorul 4, inclusiv în relaţia cu Guvernul României”, a încheiat Băluţă.