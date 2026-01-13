Bolojan: Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem cheltuielile

Ilie Bolojan a spus, marți seara, ka TVR Info, că România a avut în 2024 un deficit foarte mare, de 9,4%, iar până la jumătatea anului 2025 lucrurile s-au derulat fără să se ia niște măsuri, ajungând în situația în care, dacă nu erau luate măsurile de corecție din vara anului trecut, România risca să i se suspende fondurile europene și să ajungă în situații foarte problematice, să își piardă credibilitatea.

„Prin măsurile care au fost adoptate – nepopulare de altfel, trebuie să recunoaștem asta – am reușit să echilibrăm lucrurile și să ne recâștigăm credibilitatea ca țară și în fața partenerilor și în fața instituțiilor financiare, în așa fel încât anul acesta terminăm cu un deficit sub cel programat, de 8,4%, iar pentru ca anul viitor să ajungem la ținta pe care România și-a asumat-o, pentru a reduce acest deficit, pentru că noi cheltuim cu 25% mai mult ca țară decât ne putem permite în fiecare an, iar pentru cele aproximativ 30 de miliarde de euro care le cheltuim suplimentar, plus datoriile care le-am contractat în anii anteriori, plătim în fiecare an dobânzi care se ridică la 11-12 miliarde de euro și deci din PIB-ul României, 3% din PIB reprezintă doar dobânzile. Gândiți-vă că dacă nu luăm măsuri să ne reducem cheltuielile, să ne creștem veniturile, practic dobânzile pe care le plătim an de an în creștere pentru că sumele sunt tot mai mari, deci baza este tot mai mare, nu vor face decât să ne ducă în situația în care practic guvernul nu mai are bani de dezvoltare, nu mai are bani de servicii de bază și de aceea anul viitor trebuie să ajungem la un deficit și mai mic”, spune Ilie Bolojan.

Astfel, România își propune, anul acesta, o țintă de 6,2-6,4% maxim. Aceasta țintă nu va putea fi atinsă „fără, pe de-o parte, să păstrăm ceea ce am realizat până acum, deci o disciplină fiscală, o anumită ordonare și, suplimentar, să ne reducem cheltuielile”.

„Iar asta înseamnă acest pachet care se referă la reformă în administrație, parte este componenta de reducere de cheltuiel și parte este întărirea capacității administrației, în principala cele locale, de a fi mai performantă, de a-și încasa impozitele, de a fi în serviciu cetățenilor, în așa fel încât banii care se încasează din creșterea taxelor pe proprietate să se ducă în investiții la autoritățile locale și să nu se ducă pe salarizarea unor persoane, acolo unde din analiza de personal rezultă că personalul este supra-dimensionat. Și de aceea, înainte de aprobarea bugetului, trebuie să adoptăm acest pachet, pentru că altfel bugetul României nu se poate închide în acești parametri. Și ar fi păcat ca ceea ce am realizat până acum, aceste eforturi, aceste sacrificii pe care le-au făcut toți românii – și le mulțumesc pentru acest efort – să nu le închidem cât mai repede, pentru că tot ce nu se face la timp înseamnă cheltuieli mai mari, înseamnă prelungirea problemelor, și deci anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem aceste cheltuieli, ceea ce este de bun simț și este absolut normal ca și aparatul public, în urma auditului, să contribuie la acest efort pe care îl fac toți românii, înseamnă că la finalul acestui an, inflația va fi mult redusă și lucrurile vor fi stabilizate în așa fel încât, treptat-treptat, pe măsură ce intrăm în a doua jumătate a anului, să luăm măsuri pentru relansare economică”, explică premierul.