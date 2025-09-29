Bolojan despre tragedia de la Iaşi. „Cea mai mare creştere de bugete în ultimii 10 ani e în sănătate”

Şase bebeluşi au murit din cauza unei bacterii luate în spital, la Iaşi. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seara, dacă aduce vreo vină autorităţii locale pentru această tragedie.

„În primul rând vreau să transmit încă o dată sentimentul de compasiune acestor familii care şi-au pierdut copiii, pentru că nu este un lucru foarte uşor să treci peste o astfel de tragedie. În ceea ce priveşte responsabilităţile, să ştiţi că în aceşti ani, în sistemul sanitar din România, în fiecare an, sumele care au fost alocate au crescut an de an. Cea mai mare creştere de bugete în ultimii 10 ani, din toate sectoarele de activitate, este în domeniul sănătăţii. Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate. Deci în aceşti ani s-au investit sume destul de mari în sănătate. Din păcate, aceste investiţii nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor şi nici de percepţia pe care pacienţii au vizavi de ceea ce livrează sistemul sanitar. Şi asta ţine de organizarea sistemului”, spune Bolojan la Digi 24.

Acesta afirmă că ceea ce a propus pachetul 2 de măsuri, despre care speră să fie avizat de Curtea Constituţională, este un set de măsuri care să facă sistemul de sănătate mai eficient şi mai orientat către cetăţenii.

„Pentru că, din câte am înţeles, în fapt, în acest spital, conform rapoartelor care au fost făcute, nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă, de curăţenie, de măsuri care să limiteze aceste infecţii. Deci n-au fost circuite respectate, nici conducerea secţiei nu a urmărit poate acest lucru, nici Direcţia de Sănătate Publică, care trebuia să controleze respectarea acestor circuite, a normelor, nu a făcut ceea ce a trebuit şi asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar”, afirmă premierul.

Şase copii internaţi la ATI a spitalului din Iaşi au murit în ultimele zile, infectaţi cu bacteria Serratia marcescens.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a găsit, în timpul controalelor la spital, inclusiv asistente şi infirmiere de la ATI cu unghii false, ceea ce este strict interzis în astfel de secţii. La momentul vizitei, nu mai erau pacienţi pozitivi la patogenul respectiv.