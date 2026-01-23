Prima pagină » Politic » Bolojan, întrebat dacă mai vrea cineva postul de premier: „Doar în media apar speculații”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că nu a constatat vreo apetență din partea colegilor din PNL pentru funcția de prim-ministru.
Întrebat dacă există doritori în PNL pentru postul de premier, Bolojan a răspuns: „Ascultați-mă, doar în media, doar în zona de speculații, apar astfel de lucruri. Eu, în relațiile cu toți colegii mei, nu am constatat acest lucru”.

Protocolul coaliției stabilește că șefia Guvernului revine PNL pentru o perioadă de un an și 10 luni, dar nu precizează care este numele premierului. Bolojan a subliniat că problema nu este legată de persoană: „Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine ar fi el, problemele acestea rămân”.

Răspuns la criticile PSD privind deficitul bugetar

Premierul a răspuns și criticilor venite din partea PSD, după ce președintele partidului, Sorin Grindeanu, a reproșat Guvernului că deficitul bugetar pe 2025 a fost mai mic decât cel țintit.

„Deficitul pe 2025 care a fost anunțat este deficitul pe cash, adică deficitul pe banii efectivi pe care i-am plătit, care însă este un deficit de etapă, pentru că el se finalizează în martie, atunci când se înregistrează și datoriile cu care România, Guvernul sau alte autorități intră în anul următor, adică în 2026”, a explicat Bolojan.

