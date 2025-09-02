Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: „Eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”

În cadrul unei emisiuni la Digi24, Bolojan a fost întrebat dacă este posibilă o nouă creștere generală a TVA.

În replică, premierul a declarat că nu s-a pus problema pentru a fi introdusă o astfel de măsură. Totuși, un singur sector – respectiv HoReCa – ar putea suferi o nouă creștere a TVA, cota actuală fiind de 11%. Chiar și așa, premierul declară că o majorare a TVA în acest sector s-ar face doar în anumite condiții.

„Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19%, la 21%, a fost situația TVA pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească – și am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA”, a spus Ilie Bolojan.

El a spus că „e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa. Dacă la încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA [actual]. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa, și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a completat premierul.

Tot în cadrul emisiunii de la Digi24, Bolojan a subliniat că reducerea cheltuielilor publice nu va fi primită cu aplauze, însă nu a menționat explicit un termen limită pentru finalizarea reformelor menită să reducă deficitul bugetar.