Bolojan: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ce trebuie cât timp sunt premier

Invitat duminică seara la Digi24, Ilie Bolojan a declarat că miza sa nu este aceea de a fi prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. De asemenea, el i-a invitat pe criticii săi din interiorul coaliției să vină cu alte soluții, pe care le cred mai bune, la problemele României, inclusiv cu crearea unei noi majorități guvernamentale, în urma unei moțiuni de cenzură.

„Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii. Miza mea este să fac ceea ce trebuie, cât timp sunt premierul României. Dacă partide din coaliţie, dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune să le spună şi dacă nu le convine guvernul, pot iniţia acţiuni parlamentare pe componenta de moţiuni de cenzură, pot să facă o majoritate aşa cum o vor şi premierul pleacă. Dacă aveau ideile astea, trebuiau să le pună în practică ani de zile cât au fost la guvernare. Trebuiau să-şi asume acum patru luni când nu a fost un entuziasm cine să fie premier sau dacă totuşi s-au răzgândit să vină să spună care sunt soluţiile”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a mai subliniat faptul că discuțiile contradictorii din interiorul coaliției dau senzaţia de instabilitate şi de neseriozitate.

„Acest dialog pe care îl vedem nu face decât, pe de o parte, să dea senzaţia de instabilitate, să dea senzaţie în ochii cetăţenilor de neseriozitate şi oamenii nu se aşteaptă la aceste lucruri de la noi. Oamenii se aşteaptă să rezolvăm problemele. Încerc să port un dialog cu toţi colegii în aşa fel încât să rezolvăm problemele ţării noastre”, a spus Bolojan la Digi24.

Bolojan, despre probabilitatea constituirii unei noi majorități PSD-AUR

Totodată, premierul a fost întrebat și despre probabilitatea constituirii unei noi majorități formate din PSD și AUR. „Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit și consideră că nu mai poate funcționa guvernul în această formulă, poate depune moțiune de cenzură (…) Cea mai proastă eventualitate este situația în care ești la putere, dar încerci să fii și în opoziție”, a conchis Bolojan.