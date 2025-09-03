„Bursele nu aveau o așezare corectă”. Grindeanu explică decizia de a modifica sistemul de acordare a burselor

Întrebat direct despre reducerea burselor, care nu făceau parte din obligațiile impuse prin PNRR, Sorin Grindeanu a apărat măsura prin necesitatea unei reorganizări a sistemului.

„Bursele studenților cred eu că în acest moment, la fel ca bursele elevilor, nu erau așezate cum trebuie. Nu e o așezare corectă,” a declarat Grindeanu, subliniind că actualul sistem de acordare nu era funcțional.

Grindeanu a recunoscut că în mandatele anterioare ale PSD bursele au crescut, dar a susținut că problema era în modul de acordare: „Ba da, dar nu a fost o așezare corectă. Era cu legea educației. Știi, România e educată. Nu e o așezare corectă”.

Liderul interimar al PSD a argumentat că bursele ar trebui acordate doar celor cu performanțe academice ridicate: „La 9.50 în sus, medie generală, cu anumite criterii, primii 3, primii 5 din clasă, da. Dar nu de la 8 în sus. Toată lumea are bursă”.

Grindeanu a criticat astfel sistemul anterior care permitea acordarea de burse la medii mai mici, considerând că aceasta nu era o practică corectă.