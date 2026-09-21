Călin Georgescu, dus la DIICOT după aproape nouă ore de percheziții | Schema Rețelei Migom-Rusia-România | Declarații în premieră ale denunțătorului lui C.G. | Aparat de bruiaj găsit în mașina lui Călin Georgescu (GALERIE FOTO ȘI VIDEO)

UPDATE 15:15 Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la sediul DIICOT, după ce dimineață fusese ridicat din trafic de procurori.

În fața sediului DIICOT s-au strâns sute de susținători ai lui Călin Georgescu, care l-au întâmpinat cu scandări precum „Căline, poporul e cu tine”.

UPDATE 14:50 Călin Georgescu, dus sediul DIICOT

Călin Georgescu a plecat de la locuința sa din Mogoșoaia spre sediul DIICOT, după ce perchezițiile au durat aproximativ opt-nouă ore.

Acesta nu a făcut nicio declarație la plecare.

UPDATE 13:56. Ionel Rusen a ajuns la sediul DIICOT

Ionel Rusen a ajuns la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat în dosarul în care este vizat și Călin Georgescu. Potrivit reporterilor Mediafax aflați la fața locului, Rusen a intrat în sediu după ce i-ar fi împins pe cei aflați în zona de acces, făcându-și loc printre aceștia.

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UPDATE Aparat de bruiaj găsit în mașina lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Verificările DIICOT continuă

Un aparat de bruiaj a fost găsit în mașina lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor desfășurate luni de procurorii DIICOT.

Perchezițiile nu au fost încă finalizate, iar anchetatorii continuă verificările la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

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UPDATE Presa rusă reacționează la ridicarea lui Călin Georgescu de DIICOT

Presa internațională relateză luni despre operațiunea DIICOT în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Agenția rusă TASS a publicat separat reacția lui George Simion, care a acuzat autoritățile române de „dictatură”.

Cazul Călin Georgescu a ajuns rapid luni, 21 septembrie, în presa internațională, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au efectuat percheziții.

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost ulterior dus la sediul DIICOT pentru audieri. La momentul primelor relatări internaționale, autoritățile nu anunțaseră luarea unei măsuri preventive împotriva acestuia. (CITEȘTE ÎNTREGUL MATERIAL AICI)

UPDATE

În contextul numărului de protestatari, mai multe echipaje de jandarmi au fost mobilizate în zona sediului DIICOT, inclusiv în spatele Bibliotecii Naționale, transmite reporterul Mediafax aflat la fața locului.

UPDATE. Noi imagini exclusive din momentul ridicării lui Călin Georgescu

Mediafax prezintă noi imagini exclusive din momentul în care Călin Georgescu este oprit în trafic și preluat de procurorii DIICOT, înainte de perchezițiile desfășurate în dosarul privind presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

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UPDATE. Declarații ale purtătorului de cuvânt al DIICOT cu privire la dosarul în care este vizat Călin Georgescu

DIICOT, Structura Centrală a făcut luni dimineață într-o declarație de presă, noi precizări cu privire la dosarul în care este vizat Călin Georgescu.

„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerea unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a precizat Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Cu condiția depunerii unei garanții bănești persoani vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro.

„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată, ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini s-a confirma procedura de creditare. În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale”. (CITEȘTE AICI DECLARAȚIA INTEGRALĂ)

UPDATE. Declarații în premieră făcute de afaceristul care l-a denunțat pe Călin Georgescu

Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu în dosarul instrumentat de DIICOT, a transmis redacției Mediafax primele declarații: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală” (CITEȘTE AICI DECLARAȚIA INTEGRALĂ!)

UPDATE. Siegfried Mureșan, după ce DIICOT l-a ridicat pe Călin Georgescu: Nu merită să-i plângem de milă

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat dur votanții lui Călin Georgescu, în contextul perchezițiilor făcute de DIICOT la mai multe proprietăți ale acestuia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost ridicat din trafic luni, 21 septembrie, de procurori.

UPDATE. Imagini din timpul perchezițiilor

Poliția Română și DIICOT au dat publicității imagini din timpul perchezițiilor desfășurate luni în dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Imaginile surprind intervenția anchetatorilor și desfășurarea perchezițiilor domiciliare.

UPDATE ora 08:45. Susținătorii lui Călin Georgescu au început să se strângă în fața DIICOT

Mai mulți sismpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT ca să-și exprime solidaritatea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Aceștia au început să strige ”Arestați-ne pe toți!”, ”Nu vă jucați cu focul!” și ”Libertate pentru Călin”.

De asemenea, susținătorii adunați în fața DIICOT scandează „Justiție, nu corupție!” și „Călin Georgescu este președinte!”.

UPDATE. Reacția lui George Simion

Președintele AUR, George Simion, a reacționat luni, pe Facebook, după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT și în contextul perchezițiilor desfășurate în dosarul privind presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Simion acuză ceea ce numește „abuzuri” și susține că situația lui Călin Georgescu ar putea avea implicații mai largi.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris liderul AUR.

UPDATE. Imagini exclusive MEDIAFAX cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT

Mediafax prezintă, în exclusivitate, imaginile momentului în care Călin Georgescu este oprit în trafic și preluat de procurorii DIICOT.

UPDATE. Noi detalii despre traseul celor 1,1 milioane de euro. Documentele indică legături între Rusen, Arena și MIGOM Bank

Noi informații din documentele analizate în dosarul DIICOT arată legături între oamenii de afaceri menționați în anchetă și instituțiile prin care ar fi trebuit să fie obținută finanțarea de 6 milioane de euro.

Potrivit ordonanței DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate, consemnată de anchetatori, arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.

Documentele din dosar arată că, pentru plata acestei garanții, a fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare, potrivit documentelor, și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.

În documentele corporative din Marea Britanie apare și o legătură între Massimiliano Arena și Ionel Rusen. Arena a fost înregistrat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din acțiuni și drepturi de vot, până la 1 august 2024. Din aceeași zi, Ionel Rusen apare în registrul britanic ca persoană cu control semnificativ asupra companiei.

În ceea ce privește MIGOM Bank, documentele corporative îl indică pe Thomas Schätti drept una dintre persoanele care au ocupat funcții de conducere în cadrul băncii. În 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea lui Schätti din conducere.

Știrea inițială

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare, luni, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Liderul grupării, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.

În realitate, potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi urmărit să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări.

Începând din septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, membrii grupării ar fi indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară.

Victima ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție.

Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste condiții, persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro.

Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.