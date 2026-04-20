Prima pagină » Politic » Cât va costa criza politică? Nicușor Dan, lângă Isărescu: „Suntem ființe sociale, am schimbat amabilități”

Cât va costa criza politică? Nicușor Dan, lângă Isărescu: „Suntem ființe sociale, am schimbat amabilități”

Întrebat cât va costa criza politică, Nicușor Dan nu a dat cifre. Președintele spune că a schimbat amabilități cu Isărescu, fără analize economice.
Cât va costa criza politică? Nicușor Dan, lângă Isărescu: „Suntem ființe sociale, am schimbat amabilități
Nicusor Dan Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
20 apr. 2026, 12:46, Politic

Întrebat, luni, după Forumul Educației Financiare, cât va costa criza politică declanșată de PSD, președintele Nicușor Dan a evitat să dea cifre concrete.

El a precizat că, deși a stat alături de guvernatorul BNR Mugur Isărescu, nu au făcut analize economice în timp atât de scurt.

„Suntem ființe sociale, am schimbat amabilități”, a răspuns Dan. Nu a fost momentul unor analize economice în 30 de secunde, a adăugat el.

Jurnaliștii au încercat să afle dacă guvernatorul BNR Mugur Isărescu i-a transmis vreun mesaj președintelui. Cei doi se aflaseră alături la forum.

Nicușor Dan nu a confirmat nicio discuție pe tema costurilor. A ales să transmită un alt mesaj. Există consens pe PNRR și pe traiectoria financiară. Acestea sunt, spune el, lucrurile importante.

Apelul către liderii de partide

Președintele a formulat o așteptare explicită. Liderii partidelor trebuie să transmită același mesaj de stabilitate. Criza politică nu trebuie să afecteze direcția economică asumată.

