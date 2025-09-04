Ce le recomandă Daniel David studenților care se simt șicanați de profesori pentru că lucrează în timpul facultății

Invitat la Digi24, Daniel David a declarat că studenții care se simt șicanați de profesori pe motiv că au un loc de muncă în timpul studiilor ar trebui să încerce să rezolve această problemă, în primul rând, la nivelul universității în care sunt înmatriculați.

„Sfatul meu este să discute în asociațiile lor profesionale și să vină cu astfel de sesizări […] Să încerce la nivel de universitate”, a spus David la Digi24.

Totodată, ministrul a recomandat ca în cazul în care studenții nu găsesc înțelegere în această situație și „nu este deschidere, să vină spre minister”.

Afirmațiile lui David au loc după ce în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unei conferințe cu mai mulți studenți, i-a spus unui student îngrijorat de tăierea burselor că, dacă s-ar afla în locul lui, s-ar gândi să își ia un job part-time.

„Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat, la momentul respectiv, Daniel David.