Ciprian Ciucu acuză PSD că încearcă să rupă PNL: „Știm cu toții că au existat discuții între PSD și membri PNL. Toată lumea îi știe. Și presa îi știe”

Într-un interviu acordat la Digi24, moderat de Cosmin Prelipceanu, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că actualul guvern va continua să administreze țara până în momentul în care va fi demis printr-o moțiune parlamentară.

Ciucu a subliniat că Executivul, format din miniștri ai PNL, USR și UDMR, își va menține atribuțiile chiar și în scenariul retragerii PSD din guvern.

Prioritatea, a spus el, este menținerea stabilității și continuarea proiectelor majore precum PNRR și programul SAFE.

„Vom administra țara până când acest guvern va fi picat printr-o moțiune. Până atunci ne asumăm guvernarea”, a afirmat Ciucu.

Relația PNL–PSD, în punct critic

Liderul liberal a indicat că o eventuală moțiune inițiată de PSD ar rupe definitiv încrederea dintre cele două partide.

„Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor, iar PSD a afectat-o de mult timp”, a spus acesta.

Ciucu a avertizat că presiunile PSD asupra PNL, inclusiv în privința renunțării la propunerea de premier, ar afecta grav identitatea partidului:

„Dacă cedăm, ne pierdem credibilitatea, demnitatea și sufletul”.

El a adăugat că PNL trebuie să rămână relevant politic chiar și din opoziție, dacă va fi cazul, pentru a reprezenta o alternativă viabilă.

Respinge varianta unui premier tehnocrat

Întrebat despre posibilitatea instalării unui premier tehnocrat, Ciucu a exclus această variantă, menționând că nu a existat o discuție reală în acest sens nici în partid, nici cu președintele Nicușor Dan.

În opinia sa, un astfel de premier ar fi vulnerabil în fața presiunilor politice: „Dacă va lua decizii corecte pentru România, va fi atacat, așa cum s-a întâmplat cu Dacian Cioloș”.

Acuzații privind negocieri între PSD și membri PNL

Un punct sensibil al discuției a fost declarația lui Dan Motreanu, potrivit căreia PSD ar fi purtat discuții cu membri din interiorul PNL: „Crizele politice nu apar din senin. PSD a avut discuții în interiorul Partidului Național Liberal, altfel nu mergeau atât de departe”.

Ciucu a confirmat existența acestor contacte, dar a refuzat să ofere nume.

„Știm cu toții despre cine este vorba. Scopul era dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan”, a spus acesta.

Întrebat dacă liderii PNL, inclusiv premierul, cunosc identitatea celor implicați, Ciucu a răspuns: „Toată lumea îi știe. Și presa îi știe”.

Context

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescânde în coaliția de guvernare și al speculațiilor privind o posibilă moțiune de cenzură.

În acest context, PNL transmite că își va continua mandatul până la o decizie formală a Parlamentului, dar nu exclude trecerea în opoziție dacă raporturile politice devin ireconciliabile.