Ciprian Ciucu, întrebat dacă e susținut de Nicușor Dan: Vreau să fiu ales pentru ce reprezint eu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat al PNL la Primăria Capitalei, a declarat la Digi24 că nu va organiza un eveniment formal de lansare a candidaturii, preferând să vorbească direct cu oamenii despre programul său electoral.

„Eu sunt deja lansat de mai mult timp. Nu am nevoie de un eveniment de lansare efectiv. Va fi probabil un eveniment în care să vorbesc liber despre programul meu”, a afirmat Ciucu.

Întrebat despre posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să participe la un eventual eveniment, Ciucu a spus că ar fi o onoare, dar a subliniat că orice invitație ar trebui stabilită în mod direct și fără a pune pe nimeni într-o situație delicată.

În ceea ce privește susținerea actuală a președintelui Nicușor Dan, Ciucu a spus: „O să văd dacă sunt sau nu susținut. Ce este important este că eu vreau să mă duc în fața oamenilor cu ceea ce reprezint eu. Vreau să fiu ales pentru ceea ce propun eu și pentru ceea ce m-a consacrat ca primar”.

Candidatul PNL a adăugat că relația directă cu alegătorii este esențială: „Dacă ar fi să trăim numai din recomandări, poate nu mai facem alegeri”.

Întrebat dacă prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă l-a deranjat, Ciucu a răspuns: „Nu, absolut deloc”.