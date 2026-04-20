Ciucu: „Orice se poate negocia în coaliție”. Chiar și USR poate avea pretenții la funcția de premier

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat luni că protocolul coaliției poate fi renegociat, inclusiv în ceea ce privește rotația premierilor, și că nu este exclus ca și USR să revendice funcția de prim-ministru, în funcție de ponderea parlamentară.
Maria Miron
20 apr. 2026, 15:07, Politic

Întrebat la Digi24 dacă termenul stabilit pentru martie 2027 ar putea fi devansat, Ciucu a răspuns că „orice se poate negocia” în interiorul coaliției.

„Normal ar fi poate și USR să aibă pretenții la un premier. De ce nu? Atâta cât au ei în Parlament, câți parlamentari au în economia coaliției”, a spus liberalul.

Coaliție fără Grindeanu

Ciucu a sugerat că pot exista și alte formule de coaliție, inclusiv fără unii lideri ai PSD, făcând referire directă la Sorin Grindeanu.

„Se pot găsi și alte formule. Poate fără domnul Grindeanu. De ce să nu avem o coaliție în care domnul Grindeanu nu mai face ceea ce face? Nu mai dă foc la țară”, a declarat acesta.

Liberalul a mers mai departe și a susținut că PSD ar evita să-și asume funcția de premier din cauza nivelului scăzut de încredere al liderilor săi.

„Când ai un lider cum este Grindeanu, care e sub 10% încredere în rândul populației, le e frică să-și pună premierul. Pentru că o să ai oameni în stradă. Dacă nu ai încredere, nu poți avea autoritate. Dacă nu ai autoritate, nu poți guverna”, a afirmat Ciucu.

Ciucu: „Problema este de principii, nu de oameni”

Liderul PNL susține că tensiunile din coaliție țin mai degrabă de respectarea acordurilor decât de numele persoanelor implicate.

„Noi ne-am respectat protocolul, ei nu l-au respectat. Problema este de principii, nu de oameni”, a conchis Ciucu.

