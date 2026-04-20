Ciucu: „Orice se poate negocia în coaliție”. Chiar și USR poate avea pretenții la funcția de premier

Coaliție fără Grindeanu

Ciucu a sugerat că pot exista și alte formule de coaliție, inclusiv fără unii lideri ai PSD, făcând referire directă la Sorin Grindeanu.

„Se pot găsi și alte formule. Poate fără domnul Grindeanu. De ce să nu avem o coaliție în care domnul Grindeanu nu mai face ceea ce face? Nu mai dă foc la țară”, a declarat acesta.

Liberalul a mers mai departe și a susținut că PSD ar evita să-și asume funcția de premier din cauza nivelului scăzut de încredere al liderilor săi.

„Când ai un lider cum este Grindeanu, care e sub 10% încredere în rândul populației, le e frică să-și pună premierul. Pentru că o să ai oameni în stradă. Dacă nu ai încredere, nu poți avea autoritate. Dacă nu ai autoritate, nu poți guverna”, a afirmat Ciucu.

Ciucu: „Problema este de principii, nu de oameni”

Liderul PNL susține că tensiunile din coaliție țin mai degrabă de respectarea acordurilor decât de numele persoanelor implicate.

„Noi ne-am respectat protocolul, ei nu l-au respectat. Problema este de principii, nu de oameni”, a conchis Ciucu.