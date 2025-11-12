„Da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu” – Grindeanu despre funcționarea coaliției

Grindeanu a recunoscut existența unor blocaje, cum ar fi cel legat de pensiile speciale ale magistraților, dar a considerat dezbaterea publică și contradicțiile din coaliție drept „o normalitate până la un anumit punct”.

„Având în vedere că e obligatoriu să ai un aviz de la CSM, care poate să-ți vină în 30 de zile, dacă calculăm în 30 de zile, trecem de 28 noiembrie. Asta am vrut eu să evit, acum 3 săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru să venim rapid cu o lege și ca 21 de zile în care s-a stat, efectiv, să fie folosite și să nu ajungă coaliția, Guvernul, la mâna, sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu o propunere, unde CSM-ul poate să spună, da sau nu, prin avizul respectiv, dacă există un aviz”, a spus Grindeanu, la Pro TV.

Coaliția la mâna CSM

Întrebat dacă este coaliția la mâna CSM-ului, președintele PSD a răspuns: „Evident”.

„Haideți să vedem acest grup de lucru care e convocat la Cotroceni și care sper să vină cu o soluție unde toată lumea să contribuie astfel încât să avem o lege până în 28. E important pentru români să existe o lege care să reglementeze acest domeniu al pensiilor speciale la magistrație. Asta ar fi o chestiune care ține, dacă vreți, de justiție socială. Și asta e cel mai important lucru. Dar la fel de important poate este și că dacă nu facem asemenea lege, până la 28 noiembrie pierdem 231 de milioane de euro. Ceea ce e o sumă importantă”, a explicat Grindeanu.

În unele lucruri s-a înaintat

Întrebat cum caracterizează funcționarea coaliției, Grindeanu a spus: „În primul rând nu e o treabă simplă. E o coaliție totuși din patru partide, plus un grup al minorităților. Ca să poți să mergi înainte e nevoie de multă disponibilitate la dialog. În unele lucruri s-a înaintat sau pe unele domenii s-a înaintat cu viteză bună. În altele, cum ar fi asta pe care vorbeam, cea legată de pensiile speciale, a existat acest blocaj, din păcate. Și uite că ajungem tot acolo unde propusesem eu în urmă cu trei săptămâni”.

Nimeni nu se așteaptă să aplaudăm ca în Coreea de Nord în coaliție

Întrebat dacă rezistă coaliția până la finalul mandatului parlamentar, Grindeanu a răspuns: „Da, nu am motive să cred că nu. Știți, poate părea ciudat că există acest debate public. De multe ori vorbim în contradictoriu pe anumite teme. Dar eu văd asta până la un anumit punct o normalitate. Nimeni nu se așteaptă să avem unanimități, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliție. Eu cred că rolul PSD-ului, ca și a PNL-ului și a USR-ului, dacă vreți, atunci când au propuneri bune să le susțină, să spună unde se greșește, dar să spună argumentat, eu cred că asta este o abordare corectă”.

Da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu

Întrebat despre declarațiile lui Marcel Ciolacu, care spunea că USR trebuie să părăsească guvernarea, Grindeanu a răspuns: „Eu pot să vă spun că astăzi când vorbim, facem parte dintr-o coaliție formată, așa cum am spus, din patru partide plus un grup de minorităților: Au votat aproape 5.000 de oameni în intrarea la guvernare și ca PSD-ul să facă parte din această coaliție. 4.700 ca să fim mai exact. Da, astăzi suntem în această coaliție și da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu”.

Întrebat dacă actualul premier Ilie Bolojan poate rămâne până în 2027 când urmează conform planului să se facă rocada, Grindeanu a răspuns: „Evident că poate să rămână. Nu vreau să discut în modul ăsta. Întrebarea a fost pusă în alt sens atunci”.