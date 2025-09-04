Dan, despre viața la Cotroceni: M-am obișnuit doar cu biroul. În grădină nu m-am plimbat niciodată

Nicușor Dan a povestit într-un interviu acordat Antena1 că, deși ocupă deja funcția de președinte, nu a apucat să exploreze complet Palatul: „Vă spun sincer că ieri am intrat prima oară într-o sală din muzeu, când a venit domnul Costa, și în grădina asta nu m-am plimbat niciodată. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el. Din când în când mai ies pe terasă, dar asta e tot.”

Întrebat dacă și-a ales o locuință permanentă, șeful statului a precizat că familia sa locuiește în continuare în aceeași casă: „Nu e cert că o să rămânem definitiv, dar pentru moment, suntem aici. Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție, vecinii s-au obișnuit.”

Președintele a vorbit și despre începutul școlii, explicând că planurile familiei rămân simple: „Foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, să o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu pe acolo.”

Nicușor Dan a recunoscut însă că viața personală s-a schimbat vizibil după preluarea mandatului. „Soția s-a obișnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze… Și copiii, în momentul ăsta, s-au obișnuit. Ne-a bruiat un pic, aveam ritualul ăsta să mă duc să mă întorc cu fetița de la școală și discutam vrute și nevrute, și acum, fiind mai mulți în mașină, cu paza și așa, ne cenzurăm”.