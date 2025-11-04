Daniel Băluță despre relația cu Nicușor Dan: „Este un respect bilateral”

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din București, a declarat că relația sa cu fostul primar general și actual președinte al României, Nicușor Dan, s-a bazat pe respect reciproc și colaborare instituțională.

„Faptul că Nicușor Dan în ultima zi de mandat, a semnat autorizație de construire pentru planșeul Unirii reprezintă un lucru extraordinar și profit de acest moment să-i mulțumesc pentru asta. De aceea am o relație corectă cu președintele României, am o relație de respect”, a afirmat Daniel Băluță într-un interviu acordat publicației G4Media.

Edilul sectorului 4 a vorbit și despre colaborarea cu Dan, când acesta era primarul general: „Împreună cu primarul general Nicușor Dan am făcut lucruri pentru București. Primăria Municipiului București a participat activ în viața Sectorului 4 la exproprieri pentru școli, licee, grădinițe, parcuri. Am avut o relație instituțională foarte bună, overall, pentru că ne uităm la rezultate. Iar din punct de vedere uman e normal. Avem o relație constructivă la nivelul acesta de respect bilateral”.

Privind participarea lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă, reprezentantul USR în cursa pentru PMB, Băluță a afirmat: „Viața m-a învățat și mai ales în competiția asta să nu judec. Sunt mai puțin interesat din acest punct de vedere de ceea ce competitorii mei fac”.