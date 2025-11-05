Daniel Băluţă: Greaua moştenire este apanajul celor neputincioşi. Suntem un grup de oameni puternici

Întrebat, miercuri seara, la România TV, despre relaţia sa cu actualul preşedinte Nicuşor Dan şi despre modul în care arată Capitala după mandatul acestuia, Băluţă a evitat să intre în polemică, precizând că ceea ce este important pentru el este că „Nicuşor Dan a fost ales cu şase milioane de voturi”.

Referitor la întrebarea jurnalistului dacă va merge pe varianta „grelei moşteniri” pentru a justifica eventualele probleme ale Bucureştiului, candidatul PSD a răspuns: „N-am început niciodată să vorbesc despre greaua moştenire, pentru că asta este apanajul celor neputincioşi. Suntem un grup de oameni puternici, avem experienţă şi avem această capacitate ca de îndată să putem să aducem rezultate în Bucureşti”.

Întrebat cum intenţionează să facă dezvoltare în plină epocă a austerităţii, Băluţă a invocat experienţa sa administrativă din Sectorul 4, unde spune că a reuşit să aducă „Bucureştiului şi României în ultimii ani mai mult de 5 miliarde de euro”, subliniind că Sectorul 4 este „primăria din România cu cea mai mare absorţie de bani europeni”.

„Creşterea calităţii vieţii este principalul obiectiv pe care îl am. Pentru că dincolo de ţevi, dincolo de şosele, dincolo de trafic, întotdeauna este vorba despre oameni. Oamenii se găsesc în centrul preocupărilor mele”, a declarat Băluţă, referindu-se la problemele cronice ale Capitalei legate de infrastructura de apă caldă şi căldură.