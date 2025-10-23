Prima pagină » Politic » Daniel Băluță nu se așteaptă „la mângâieri” din partea adversarilor

Întrebat despre neagresiunea electorală în campania pentru alegerile pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță a subliniat importanța decenței între competitori și a evitării atacurilor la persoană.
Radu Mocanu
23 oct. 2025, 21:04, Politic

„Avem sângele fierbinte cu toți, nația noastră are sângele fierbinte și ăsta este unul dintre elementele care caracterizează farmecul nostru”, a spus Băluță, joi, la B1 TV.

„Știți, întotdeauna există niște linii roșii. E vorba de o anumită decență care are legătură cu familia unui om, care are legătură cu lucrurile apropiate”, a adăugat primarul.

„Vis-a-vis de activitatea pe care o are individul, de modul în care o prestează, sunt convins că și este normal fiecare să-și expună în modul lui, mai mult sau mai puțin, zgomotos punctul de vedere”, a declarat social-democratul.

Privind așteptările sale, Daniel Băluță a spus: „ Nu mă aștept în niciun caz la mângâieri din partea adversarilor politice astăzi”.