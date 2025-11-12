Daniel Băluță: Sunt extrem de liniștit pentru că în acești 10 ani oamenii au văzut cine sunt

Invitat miercuri la Antena 3 CNN, Daniel Băluță a vorbit despre modul în care experiența sa în administrația Sectorului 4 îl determină să fie aproape de cetățeni și să identifice problemele acestora.

„Sunt două componente foarte importante. Ceea ce văd și ceea ce simt mă determină să fiu mai adânc și mai aproape de oameni, să umblu prin piețe, să umblu pe străzi, să umblu prin cartiere. Mă interesează să identific problemele oamenilor astfel încât să le pot da cât mai multe soluții”, a spus Băluță.

El a explicat că, în urma modului în care s-a făcut politică, oamenii și-au pierdut speranța.

Obiectul său principal pe viitor este să demonstreze că poate face față dificultăților cu care bucureștenii se confruntă.

„Miza pe care o am este aceasta. De a arăta oamenilor abilitățile manageriale pe care le am și de aceea, inclusiv pe afișul electoral, m-am prezentat eu, Daniel Băluță, ca primar al Sectorului 4.”, a spus acesta.

„Am avut extrem de multe piedici, extrem de multe constrângeri în a face lucrurile. Am fost de multe ori încercat, din punctul ăsta de vedere, pentru că am făcut foarte multe lucruri pentru oameni. Mă aștept la orice în această campanie electorală, la fake news-uri, la ciudățenii, bizarerii, însă am văzut că toate lucrurile astea nu reprezintă mai mult decât o perdea de fum.”, a declarat Băluță.

El a mai declarat, bazându-se pe activitatea sa și experiența acumulată, că este „extrem de liniștit pentru că în acești 10 ani oamenii au văzut cine sunt, iar dacă ar fi fost lucruri rele, cu certitudine le-ar fi știut până în momentul acesta și, mai mult decât atât, probabil că și sigur nu aș fi fost aici, aș fi fost în altă parte.”.