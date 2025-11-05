Daniel Băluță: Voința oamenilor este suverană și trebuie implementată

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat la RFI că respectarea voinței populare este o datorie, nu o opțiune, și că, în cazul în care va deveni primar general, va pune în practică rezultatele referendumurilor organizate de fostul primar Nicușor Dan, privind bugetul Capitalei și emiterea autorizațiilor de construire.

„Voința oamenilor este suverană și ea trebuie implementată, indiferent dacă ne face plăcere sau nu”, a spus Băluță, subliniind că filosofia sa de viață și educația primită îl obligă să respecte decizia cetățenilor.

Întrebat despre sprijinul actualului președinte, Nicușor Dan, pentru candidatul USR Cătălin Drulă, Băluță a răspuns ironic: „Să știți că și eu mă simt la fel de susținut de președintele Nicușor Dan, cum sunt convins că toți ceilalți candidați se simt susținuți de președintele Nicușor Dan”.

Totodată, edilul Sectorului 4 a explicat că relația de colaborare avută cu Primăria Capitalei în mandatul lui Nicușor Dan a dus la rezultate concrete, precum refacerea nodului intermodal de la Eroii Revoluției, demararea lucrărilor de la Planșeul Unirii și realizarea mai multor exproprieri pentru școli și spații verzi.

Întrebat dacă își menține declarațiile critice la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl numise „impostor” în martie, Băluță a spus că îl respectă ca pe președintele ales al României: „Domnul Nicușor Dan este președintele României și a fost votat de șase milioane de români. Respect votul concetățenilor mei și instituția președintelui”.