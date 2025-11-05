De ce nu a fost prezentă Gabriela Firea la sfințirea picturii Catedralei Naționale? „În ce calitate aș fi mers?”

Fostul primar general a oferit o serie de motive care țin atât de convingerile sale religioase, cât și de contextul politic din jurul proiectului Catedralei.

„Merg la biserică în calitate de creștin, nu la un spectacol”, a spus Firea, subliniind că pentru ea, participarea la un astfel de eveniment ar fi putut fi interpretată drept o recompensă simbolică pentru implicarea pe care a avut-o, în calitate de primar general, în finanțarea lucrărilor la catedrală.

„Simplul fapt că am primit o invitație era o formă de recompensă. În ce calitate aș fi mers? Ca fost primar care a alocat fonduri?”, a întrebat retoric fostul edil.

Firea a amintit că în mandatul său, Primăria Capitalei a contribuit cu aproape 15 milioane de euro la construcția Catedralei Mântuirii Neamului – decizie care, la momentul respectiv, a fost aspru criticată de o parte a opiniei publice.

„Câte cuvinte dure mi s-au adresat atunci! A fost un subiect de campanie: „bani la catedrale, nu la spitale”. Dar în mandatul meu s-au dat și cele mai mari sume pentru spitale”, a adăugat ea.

Fosta primăriță spune că a simțit o „amărăciune” văzând cum unele dintre persoanele care au criticat vehement proiectul în trecut au fost prezente la ceremonia de sfințire. Totuși, Firea a mai precizat că „până la urmă e tot o minune a lui Dumnezeu. Poate că acei oameni au regretat. Viața ne oferă surprize.”

Ea a mai spus că intenționează să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului „ca un creștin oarecare”.

„Nu merg la evenimente care pot semăna cu un spectacol. A fost un eveniment foarte monden”, a conchis ea.