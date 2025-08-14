Dragoș Pîslaru: Se caută soluţii pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR

„Unul din lucrurile pe care le veţi regăsi în această ordonanţă este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul Finanţelor Publice, tocmai pe procedura de plată accelerată pentru zona de autostrăzi. Cu alte cuvinte, acele suspendări temporare din lipsă de lichidităţi pe care le-am mai văzut în spaţiul public vor înceta în condiţiile în care s-au găsit aceste norme care să accelereze acest tip de finanţare. Pentru segmentele de autostradă Focşani-Bacău şi două loturi din Bacău-Paşcani, am dat deja vestea bună, că 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi, deci fonduri nereimbursabile, vor fi alocate pentru aceste componente. Termenele de livrare pentru cele două secţiuni, Focşani-Bacău şi Bacău-Paşcani, de altfel, fiind înainte de august 2026, a şaptelea, deci a stat foarte bine şi odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adiţională”, spune Pîslaru.

Segmentelor scoase din PNRR, din cauza achiziţiilor publice, li se caută soluţii prin programul SAFE, inclusiv capetele A8 şi alte elemente ale autostrăzii Unirii. În paralel, proiectele rămase de infrastructură feroviară şi rutieră vor fi finanţate prin programul de transport din Coeziune, în aşteptarea răspunsului Comisiei Europene, potrivit Ministrului.

„Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm continuitatea proiectelor pe A7, pe A8, iar vestea cea mai bună a zilei de astăzi este că am găsit soluţia, la nivel legislativ, pentru accelerarea plăţilor care rămăseseră oarecum restante sau întârziate pe partea de A7, iar despre alocare tocmai v-am confirmat că o avem pe fonduri nerambursabile”, a mai spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.