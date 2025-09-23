Drulă: Ne împrumutăm mai mult decât plătim pe pensii în România

„Ne împrumutăm mai mult decât plătim pe pensii, în total, în România. Și de alea normale și de alea speciale. Suma pensiilor e mai mică decât cât se împrumută în România anual”, a declarat, marți, Drulă, la Europa FM.

„La 3 lei pe care îi strângem la buget, al 4-lea trebuie să îl împrumutăm în continuu. Că ne cheltuim 4 lei și doar 3 sunt din veniturile proprii”, a mai spus Drulă.

Drulă a dat vina direct pe foștii premieri Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) pentru „situația dramatică”.

„Am ajuns cu plata dobânzilor pe anul ăsta 2025 din cauza lui Ciolacu, lui Ciucă… Și ce-au făcut la guvernare, la 50 de miliarde de lei. Asta e o sumă absolut enormă”, potrivit deputatului USR, avertizând asupra consecințelor: „Am dat câteva indice așa ca să înțeleagă orice om că e groasă rău de tot. Și dacă nu se repară…”.