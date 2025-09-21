Elena Lasconi nu l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan: „A lovit în oameni”

Elena Lasconi, care în campania prezidențială a fost primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, a spus, duminică, la Antena 3 CNN, că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”.

Mai mult, fosta candidată la prezidențiale l-a acuzat pe premier că a mințit atunci când a afirmat că a descoperit abia când a ajuns în fruntea Guvernului că bugetul nu reflecta realitatea economică din țară.

„A lovit în oameni. Dacă făcea reformă nu aveam nimic împotrivă”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată ce părere are despre declarația lui Ilie Bolojan care a spus că nu a știut realitatea bugetară a României până când nu a ajuns la Guvern, Elena Lasconi a spus că premierul „minte”.

„Minte sută la sută. Să nu uităm ministrul de Finanțe era colegul lui. Eu știam că bugetul nu este real și am spus că vreau să văd bugetul real, echipele alea de lucru între tote partidele politice… o vrăjeală. Eu nu am vrut să mint. Nu o să mint niciodată oamenii. Pentru ei puterea e mai importantă decât caracterul și coloana vertebrală” a mai spus Lasconi.

Elena Lasconi a criticat dur măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, pe care l-a acuzat că alimentează ura împotriva funcționarilor publici.