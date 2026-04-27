George Simion anunță că îl va acționa în instanță pe Dominic Fritz după acuzațiile privind finanțării din Rusia

Liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul pe care îl conduce îl va acționa în instanță pe Dominic Fritz, după afirmațiile făcute de liderul USR privind presupuse legături sau finanțări din Rusia.
George Simion: „Domnul Nicușor Dan are niște probleme vizibile. Nu vreau să discut sau să comentez despre ele în acest moment""
Andrei Rachieru
27 apr. 2026, 12:04, Politic

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Parlamentului, Simion a afirmat că declarațiile lui Fritz depășesc limitele disputei politice și că acuzațiile lansate nu sunt susținute de dovezi.

„Vom acționa în instanță și pe toate căile posibile. Nu poți să spui că există dovezi că am fi primit bani din Rusia. Am făcut multe greșeli în activitatea noastră politică, dar nu am fost finanțați de niciun stat”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a precizat că nu contestă legitimitatea politică a lui Dominic Fritz, menționând că acesta este cetățean german, a obținut cetățenia română, este primarul municipiului Timișoara și conduce un partid politic democratic.

„Nu este normal ceea ce Dominic Fritz a declarat”, a spus Simion.

Întrebat dacă formațiunea va iniția o acțiune în instanță împotriva liderului USR, Simion a răspuns afirmativ, precizând că demersul va fi făcut „pe toate căile posibile”.

În același context, liderul AUR a acuzat existența unor „represiuni politice” și a unor forme de discriminare împotriva partidului său, inclusiv în Parlament. Simion a afirmat că AUR va solicita ca dezbaterile din plen să se desfășoare exclusiv în format fizic, nu online.

Totodată, liderul AUR a anunțat că partidul va cere introducerea pe ordinea de zi, în Biroul Permanent al Senatului, a proiectului legislativ privind alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi.

