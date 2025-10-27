Prima pagină » Politic » Grindeanu: Daniel Băluță este candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București

Grindeanu: Daniel Băluță este candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că Daniel Băluță este candidatul pentru funcția de primar al Bucureștiului, iar cea care va întări prin experiența sa candidatura lui Daniel Băluță este europarlamentarul Gabriela Firea, fost primar general.
Grindeanu confirmă că au fost discuții în coaliție despre înghețarea salariului minim din 2026. Ce s-a schimbat
Grindeanu confirmă că au fost discuții în coaliție despre înghețarea salariului minim din 2026. Ce s-a schimbat
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Nu cred că se așteaptă să fim sectă de adulatori
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Nu cred că se așteaptă să fim sectă de adulatori
Daniel Băluță, candidat la PMB: Trebuie să depanăm orașul și abia după să vorbim despre ceea ce ne dorim
Daniel Băluță, candidat la PMB: Trebuie să depanăm orașul și abia după să vorbim despre ceea ce ne dorim
Grindeanu: Nu vom pierde timpul. Facem grupul de lucru până vine motivarea CCR
Grindeanu: Nu vom pierde timpul. Facem grupul de lucru până vine motivarea CCR
Gabriela Firea îi predă ștafeta lui Daniel Băluță: „PSD va recâștiga Primăria Generală a Capitalei”
Gabriela Firea îi predă ștafeta lui Daniel Băluță: „PSD va recâștiga Primăria Generală a Capitalei”
Laura Buciu
27 oct. 2025, 12:36, Politic

Sorin Grindeanu a spus că Organizația București a propus ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipelui București.

„De asemenea, întărește ceea ce era, cred, evident și pentru dumneavoastră, ca vicepreședinta regională în moțiunea pe care am depus-o pe București-Ilfov este doamna Gabi Firea, care întărește, bineînțeles, echipa din experiența pe care domnia sa o are”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, în prima parte a zilei de marți, PSD va avea un Comitet Politic Național pentru ca decizia să fie luată și statutar, deoarece în statutul PSD, candidații la consiliile județene și candidații la municipiile reședință de județ, inclusiv candidatul la Primăria Generală, sunt validați prin votul Consiliului Politic Național.