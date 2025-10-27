Grindeanu: Daniel Băluță este candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București

Sorin Grindeanu a spus că Organizația București a propus ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipelui București.

„De asemenea, întărește ceea ce era, cred, evident și pentru dumneavoastră, ca vicepreședinta regională în moțiunea pe care am depus-o pe București-Ilfov este doamna Gabi Firea, care întărește, bineînțeles, echipa din experiența pe care domnia sa o are”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, în prima parte a zilei de marți, PSD va avea un Comitet Politic Național pentru ca decizia să fie luată și statutar, deoarece în statutul PSD, candidații la consiliile județene și candidații la municipiile reședință de județ, inclusiv candidatul la Primăria Generală, sunt validați prin votul Consiliului Politic Național.