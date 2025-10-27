Grindeanu: Nu vom pierde timpul. Facem grupul de lucru până vine motivarea CCR

„În primul rând, nu vom pierde timpul. În acest moment, Coaliția pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este că până vine motivarea din partea CCR să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid și data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată. În primul rând, să nu uităm, România are nevoie de o clarificare și de o întoarcere la normalitate și de o lege în acest domeniu”, spune Sorin Grindeanu.

El afirmă că dacă data de 28 noiembrie este cumva depășită „ne-ar duce să și pierdem bani”.

„Dincolo din injustiția, care acum e generatoare la alte categorii sociale de revoltă, prin neaprobarea unei asemenea legi, am ajuns în situația în care am și pierdut banii europene. (…) Dar o să merg mâine (marți, la ședința coaliției – n.r.) și o să mergem acolo și o să spunem argumente. (…) Eu am avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii decâte, nu pentru a discuta lucruri care țin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziție, ci pentru a vedea dacă acești oameni sunt dispuși și sunt la dialog. Sigur că e nenegociabil să discutăm o altă vârstă decât 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri care sunt de bun simț și pe care nu avem cum să le negociem. Dar și să stăm acum și să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul în acest moment, și ceea ce propun eu și propune PSD-ul este ca mâine, în coaliție, să dăm drumul la acest grup de lucruri și rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie a fi discutate, să avem un proiect de legătură”, adaugă liderul interimar al PSD.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi că reforma pensiilor speciale ale magistraților va fi reluată imediat ce Curtea Constituțională își va motiva decizia de respingere pe motive de formă.

Lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție, anunță CCR după ce a respins reforma pensiilor magistraților.