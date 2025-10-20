Prima pagină » Politic » Grindeanu: Pe Bolojan îl văd premier și nu vreau să plece

Grindeanu: Pe Bolojan îl văd premier și nu vreau să plece

Sorin Grindeanu afirmă că nu dorește ca premierul Ilie Bolojan să plece din funcție după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților. Președintele interimar al PSD susține că nu e necesar ca un guvern să demisioneze de fiecare dată când o lege pică.
Andreea Tobias
20 oct. 2025, 18:05, Politic

Grindeanu a fost întrebat, luni după-amiază, dacă il vede pe Ilie Bolojean candidat la Primăria Capitalei.

„Eu îl văd premier și nu vreau să plece. V-am mai spus lucrul ăsta. Alții au spus că trebuie să plece. Eu nu cred că Ilie Bolojean trebuie să plece”, a răspuns social-democratul.

Liderul interimar al PSD a explicat că ar fi absurd ca Executivul să cadă ori de câte ori o lege avizată favorabil eșuează în legislativ.

Întrebat, de asemenea, despre posibile sondaje care l-ar măsura pe Bolojan drept candidat la Primărie, Grindeanu a răspuns că PSD nu va face astfel de cercetări. El a reamintit că poziția sa, exprimată constant, este că șeful Guvernului nu are niciun motiv să părăsească funcția din cauza respingerii legii pensiilor speciale.

