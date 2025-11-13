Ilie Bolojan despre certificatele de handicap: Abuzarea unui sistem creează mari nedreptăți

„Certificatele de handicap din aceste zone arată că anumite lucruri nu se încadrează într-o anumită statistică. Localități unde numărul de cetățeni care beneficiază de aceste drepturi de handicap iese din orice pondere a populației”, a spus premierul, joi, la Euronews.

Acesta a oferit și un exemplu: „Undeva în județul Mehedinții era un birou vamal, dacă bine țin minte, în care din 11 vameși, 9 erau cu certificate de handicap, un aspect care invalidează statistica”.

în afara cazurilor obiective, aceste abuzarea unui sistem creează mari nedreptăți. Creează nedreptăți față de cei care sunt într-adevăr cu probleme grave de sănătate, care poate nu sunt ajutați cât ar trebui să fie ajutați, dar în același timp creează, v-am spus, și niște dezechilibre mari în economie, o lipsa forței de muncă, și o inechitate socială și aceste lucruri trebuie corectate. Inclusiv prin controalele care trebuie făcute, nu se poate altfel”, a mai spus șeful Guvernului.