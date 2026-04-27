Ilie Bolojan: Moțiunea intră în procedură și „nimic nu se mai poate schimba”

Declarația a fost făcută la Digi24, unde Bolojan a fost întrebat dacă momentul depunerii moțiunii poate fi comparat cu „ieșirea glonțului de pe țeavă”.

„Înseamnă că se va începe procedura, se va stabili în birourile reunite ale celor două camere calendarul și foarte probabil, conform calendarului, vom vedea în perioada următoare și citirea moțiunii și votul pentru moțiune. Și nimic nu se mai poate schimba”, a declarat Bolojan.

Liderul PNL a indicat astfel că, odată ce moțiunea este depusă și intră în circuitul parlamentar, procesul devine practic ireversibil, urmând să fie parcurs conform etapelor procedurale stabilite în Parlament.

Bolojan: „Nu dărâmi fără să pui în loc”

Premierul a subliniat că inițierea unei moțiuni de cenzură presupune asumarea directă a consecințelor de către cei care o susțin, arătând că o astfel de decizie echivalează cu o coaliție formată prin vot.

„În condițiile în care dărâmăm guvernul, cei care fac asta […] este pur și simplu o decizie instituțională de a face o coaliție prin acest vot”.

„Înseamnă că trebuie să aibă o soluție și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Doar să dinamitezi, fără să pui nimic în loc […] nu ajută cu nimic țara noastră”, a declarat Bolojan.