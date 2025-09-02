Ilie Bolojan privind menținerea coaliției: „Ratingul de țară este influențat de stabilitatea politică”

„Imi doresc ca guvernarea sa functioneze. Nu pentru ca Bolojan să rămână premier, să ne înțelegem bine, că e o apăsare foarte mare și ești pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima ușoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o țară”, a declarat marți, la Digi24, Ilie Bolojan.

Acesta a menționat și beneficiile economice ale funcționării coaliției de guvernare. „Atunci când orice agenție de rating, când orice companie care vine în România, unii vor să verifice în ce măsură suntem o țară sigură să ne cumpere eurobondurile, unii vor să investească în România, se uită la tablou unei țări, se uită și la stabilitatea guvernării. Dacă există o guvernare care este predictibilă în acțiuni, deci este stabilă, care își respectă angajamentele, care face ceea ce spune și face lucrurile cât mai corect posibil în condițiile date, atunci țara respectivă este de încredere. Deci ratingul de țară este influențat într-o manieră puternică de stabilitatea”.

Privind relația cu președintele Nicușor Dan și partenerii de coaliție, acesta a afirmat: „Relația cu domnul președinte și cu toți președinții partidelor de coaliție este una bună pentru că eu am încercat întotdeauna să cresc încrederea între oameni care sunt obligați să lucreze unii cu alții. Am încercat să respect partenerii, să respect funcția prezidențială și să colaborăm în așa fel încât acolo unde avem responsabilități partajate sau complementare”.