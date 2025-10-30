Ilie Bolojan: Statul nu e neputincios. Sunt legi adoptate prost și tolerate de miniștri

Declarațiile vin în contextul prezentării unui studiu Ipsos la Antena 1, care arată că 60% dintre români consideră că guvernul ar trebui să rezolve ca prioritate corupția din instituțiile publice. Pe locul doi se situează inflația și scumpirile (53%), urmată de politica fiscală și transparența cheltuielilor publice (39%).

„Statul nu este neputincios, dar prin tolerarea de către miniștri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii uzitând de legi altfel normal gândite, și-au făcut contracte de management pe câțiva ani de zile”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că aceste contracte nu pun condiții ca managerii să facă performanță, astfel că aceștia „n-au niciun fel de motivație, niciun fel de forțare pentru a face performanță”.

Bolojan: Ministerele au o mare responsabilitate

Bolojan a dat ca exemplu Romatsa, unde conducerea și-a majorat anul acesta salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut.

„Asta înseamnă, vă puteți da seama, aproape 20.000 de euro salariu net. În momentul în care o companie de tip monopolist, care își încasează veniturile în orice condiții, are astfel de dublări de salarii pe lună, chiar dacă sunt teoretic acoperite de spații legale, sunt total anormale”, a declarat premierul.

Un alt caz prezentat de Bolojan este cel al Administrației Canalelor Navigabile, unde directorii și-au dublat salariile în condițiile în care profitul companiei a scăzut foarte mult.

„Ministerele au o mare responsabilitate pentru că au tolerat până acum astfel de contracte. Acum, tot ce ajunge în guvern este verificat în așa fel încât să le punem condiții acolo unde, de exemplu, ai pierderi. Nu mi se pare normal să primești an de an o subvenție tot mai mare, să-ți dea statul bani din banii pe care împrumutăm pentru că nu-i avem și, în timpul ăsta, să nu-ți reduci nicio cheltuială, să nu iei nici o măsură și iei nevoie de planuri de rezultate”, afirmă premierul.