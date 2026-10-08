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Luca Niculescu, despre formarea unui guvern: Am plecat cu toate variantele pe masă

În urma negocierilor cu PNL, PSD și UDMR, premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat că, pentru formarea unei majorități, a „plecat cu toate variantele pe masă”.
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Daiana Rob
08 oct. 2026, 17:33, Politic
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„Sunt mai multe formule posibile de guvern. Este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă”, le-a spus Niculescu jurnaliștilor prezenți la sediul UDMR, după negocieri. 

Confruntat cu faptul că PSD exclude un guvern tehnocrat, dar și și un guvern minoritar format doar din social-democrați, Niculescu a precizat: „Eu cred în puterea dialogului”. 

Întrebat dacă după cele trei runde de negocieri, Niculescu a declarat că, în obiectivele partidelor pentru guvernare „sunt lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut”.

Întrebat cu care dintre partide va mai negocia ulterior, Niculescu a declarat că deocamdată urmărește să creeze această majoritate:

„Deocamdată vreau să crez această majoritate. Pornind de la discuțiile pe care le-am avut, voi mai avea niște discuții și luni și apoi mai vedem”,  a declarat Niculescu, referindu-se la următoarele negocieri care vor avea loc, luni, cu USR și reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale. 

Întrebat dacă va negocia cu AUR și SOS România, Luca Niculescu a declarat:În clipa de față discuțiile acestea nu sunt pe agendă”.

După negocieri, PNL și UDMR au precizat că vor vota Guvernul Niculescu, chiar dacă nu fac parte dintr-un Executiv

După negocierile cu Niculescu, primarul UDMR al Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a precizat că este mai important programul de guvernare. Totodată, el a calificat negocierea cu Luca Niculescu drept „o discuție sinceră și constructivă”.

În timp ce la UDMR Niculescu desfășura negocierile pentru formarea unei majorități, Bolojan, președintele PNL, anunța și el că va acorda votul, deși nu liberalii nu vor intra la putere într-o guvernare alături de PSD, intrând, în acest caz, în opoziție.
Cu toate acestea, Bolojan a declarat că decizia oficială va fi luată în funcție de componența guvernului și programul de guvernare propus. Săptămâna viitoare PNL va convoca o ședință a Biroului Politic Național și ar mai putea avea loc încă o discuție cu Luca Niculescu.
Sursa video: Digi24

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