Luca Niculescu, despre formarea unui guvern: Am plecat cu toate variantele pe masă

„Sunt mai multe formule posibile de guvern. Este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă”, le-a spus Niculescu jurnaliștilor prezenți la sediul UDMR, după negocieri.
Confruntat cu faptul că PSD exclude un guvern tehnocrat, dar și și un guvern minoritar format doar din social-democrați, Niculescu a precizat: „Eu cred în puterea dialogului”.
Întrebat dacă după cele trei runde de negocieri, Niculescu a declarat că, în obiectivele partidelor pentru guvernare „sunt lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut”.
Întrebat cu care dintre partide va mai negocia ulterior, Niculescu a declarat că deocamdată urmărește să creeze această majoritate:
„Deocamdată vreau să crez această majoritate. Pornind de la discuțiile pe care le-am avut, voi mai avea niște discuții și luni și apoi mai vedem”, a declarat Niculescu, referindu-se la următoarele negocieri care vor avea loc, luni, cu USR și reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.
Întrebat dacă va negocia cu AUR și SOS România, Luca Niculescu a declarat: „În clipa de față discuțiile acestea nu sunt pe agendă”.
După negocierile cu Niculescu, primarul UDMR al Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a precizat că este mai important programul de guvernare. Totodată, el a calificat negocierea cu Luca Niculescu drept „o discuție sinceră și constructivă”.