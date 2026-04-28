Prima pagină » Politic » Marian Neacșu: Moțiune va trece. Dacă nu, suntem pregătiți să mergem în opoziție

Marian Neacșu: Moțiune va trece. Dacă nu, suntem pregătiți să mergem în opoziție

Fostul vicepremier, social-democratul Marian Neacșu, crede că moțiunea va trece, iar în cazul în care nu se va întâmpla acest lucru el susține că PSD va trece în opoziție.
„Mulțumesc României”. Maia Sandu l-a grațiat și predat pe fostul șef al SIS, Alexandru Bălan, în Belarus, la schimb cu un cetățean moldovean captiv în Rusia. Bălan a fost acuzat de trădare. Medierea, cu sprijinul SUA
„Mulțumesc României”. Maia Sandu l-a grațiat și predat pe fostul șef al SIS, Alexandru Bălan, în Belarus, la schimb cu un cetățean moldovean captiv în Rusia. Bălan a fost acuzat de trădare. Medierea, cu sprijinul SUA
Cosmin Pirv
28 apr. 2026, 15:43, Politic

Marian Neacșu a fost întrebat marți la „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” de la Gândul, dacă PSD are un scenariu în care moțiunea susținută de AUR și PSD nu trece.

„Evident. Și cu acest lucru n-am spune că suntem neapărat confortabili cu acest lucru. În principiu este un demers, așa cum v-am spus, unul de rezultat, nu de parcurs. Dacă vreți opinia mea este că sunt șanse foarte, foarte mari și am trecut prin vreo șase moțiuni care s-au sfârșit prin plecarea primului ministru până acum. Eu cred că va trece moțiunea de cenzură, din umila mea experiență de care aminteați un pic mai devreme”, a spus Marian Neacșu.

În cazul în care moțiunea nu trece, Marian Neacșu spune că PSD va merge în opoziție.

„În măsura în care nu va trece moțiunea de cenzură, noi suntem pregătiți să mergem în opoziție și lucrul ăsta a fost afirmat în nenumărate rânduri și a ieșit și din discuțiile pe care le-am avut cu colegii noștri în parcursul celor opt întâlniri regionale pe care le-am avut în ultima lună”, a mai spus el.

Recomandarea video

