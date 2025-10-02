Prima pagină » Politic » Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Nu avem o unitate de operatori de drone

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că Armata Română nu are încă o unitate specializată pentru operarea dronelor, însă există interes pentru dezvoltarea acestor capabilități.
Radu Mocanu
02 oct. 2025, 14:14, Politic

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că Armata Română nu are o unitate specializată pentru operare dronelor, însă își concentrează activitatea pe dezvoltarea acestor capabilități.

„N-am informație exactă despre numărul de operatori de drone. nu avem o unitate de operatori de drone”, a spus ministrul Apărării, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

„Cele mai multe drone se folosesc pentru recunoaștere și asta ajută echipamentele moderne. (…) s-a arătat cât de important este să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului pentru diverse echipamente, de exemplu, tancuri”, a continuat Moșteanu.

Despre numărul de operatori de drone, ministrul Apărării a spus: „Nu am această cifră. Oricum, nu sunt foarte mulți”.

Acesta a menționat că în structurile militare există un interes pentru dezvoltarea acestor capabilități: „Există un interes din partea instituțiilor de învățământ și au de a-și dezvolta aceste capabilități. Am fost la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu recent și am văzut acolo laboratoare. Le-am văzut și laboratoarele în care creează drone de la zero, laboratoare în care testează drone în poligonul Daia”.

Privind dronele din dotarea armatei, ministrul a afirmat: „sunt mai degrabă echipamente sofisticate, gen Bayraktar, dronele de recunoaștere și partea de FPV-urile”.