Prima pagină » Politic » Ministrul Energiei avertizează: România riscă blackout și penalități de 2 miliarde euro dacă închide centralele pe cărbune

Ministrul Energiei avertizează: România riscă blackout și penalități de 2 miliarde euro dacă închide centralele pe cărbune

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că România a reușit să redeschidă negocierile cu Comisia Europeană privind ținta de decarbonizare, avertizând că închiderea centralelor pe cărbune la sfârșitul anului ar putea duce la blackout și creșterea prețurilor la energie cu 25-30%.
Ministrul Sănătății anunță măsuri mai severe împotriva mutării necorespunzătoare a pacienților de la public la privat
Ministrul Sănătății anunță măsuri mai severe împotriva mutării necorespunzătoare a pacienților de la public la privat
Ministrul Sănătății: Normele pentru concursurile de şefi de secţie sunt pregătite pentru aplicare
Ministrul Sănătății: Normele pentru concursurile de şefi de secţie sunt pregătite pentru aplicare
Premieră în sistemul sanitar românesc: Pacienții își vor putea vedea istoricul medical online
Premieră în sistemul sanitar românesc: Pacienții își vor putea vedea istoricul medical online
Ivan despre demisia lui Borbely: S-a sacrificat pentru a nu pune România să piardă bani
Ivan despre demisia lui Borbely: S-a sacrificat pentru a nu pune România să piardă bani
Alexandru Nazare: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR
Alexandru Nazare: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 21:06, Economic

Ministrul Bogdan Ivan a explicat vineri seara, la Antena 3 CNN, că România importă 22% din energia consumată între orele 18-22, iar în perioada iernii, când energia din fotovoltaic și eolian nu este disponibilă, există riscul de blackout dacă centralele pe cărbune se închid la 31 decembrie.

„Cel mai probabil scenariu la care am fi supuși dacă închidem în decembrie centralele pe cărbuni am fi în situație de blackout”, a declarat ministrul.

Ministrul a avertizat că închiderea centralelor ar determina o creștere semnificativă a prețurilor la energie, de minim 25-30%.

În plus, România riscă penalități de la Uniunea Europeană care încep de la 2 miliarde de euro pentru nerespectarea angajamentelor asumate în 2020.

„Mi-am pus cenușa în cap în numele României care în 2020 și-a asumat că închide centralele pe cărbune și face centrale pe gaz. Acum dacă nu reușesc această negociere riscăm o penalitate care începe de la 2 miliarde de euro”, a explicat Ivan.

Ministrul a precizat că un răspuns formal de la Comisia Europeană va dura câteva săptămâni, în timp ce un răspuns informal va veni mai rapid.