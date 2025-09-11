Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor

Nicușor Dan: A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor

Nicușor Dan spune că serviciile au avut influențe în politica românească, iar numirea unui șef civil la SRI este esențială pentru garantarea controlului constituțional.
Gebriel Pecheanu
11 sept. 2025, 16:28, Politic

De-a lungul anilor a existat o interferență a serviciilor în jocul politic, spune președintele Nicușor Dan. El precizează că numirea unui șef civil al SRI e o miză importantă, astfel încât societatea să fie sigură că serviciul de informații se ocupă de „zona de Constituție”.

„Sunt și lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o țară foarte sigură. Da, este. Pe stradă, seara, în imensa majoritatea locurilor din România, România e o țară mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Și asta se datorează și servicilor și structurilor Ministerului de Interne. Se întâmplă și lucruri bune. Pe chestiunea de servicii, fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, sigur, (…) în, să spunem, jocul politic”, spune la B1 TV Nicușor Dan.

El afirmă că nu se referă la influențe pe alegeri.

„Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri. Astea sunt lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime. (…) Discuția, întrebarea pe care mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituție, de atribuții date de Constituția. Și asta este miza importantă a numirii unui șef civil”, adaugă șeful statului.

Dan precizează că propunerea pentru numirea unui nou șef la SRI va fi urmată de vot: „Adică o să fie discutată înainte de votul din Parlament”.