Nicușor Dan, despre fotografia cu Cătălin Drulă: Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză

Președintele Nicușor Dan a declarat că urmărește evoluția sondajelor și interesul bucureștenilor pentru alegerile locale, subliniind că decizia finală aparține cetățenilor.

„Este un exercițiu democratic și bucureștienii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism și să dezvolte infrastructura”, a afirmat acesta.

Întrebat despre implicarea sa în campania electorală și despre fotografia făcută cu Cătălin Drulă la finalul lunii iulie, Nicușor Dan a sugerat că imaginea nu a fost un semnal politic. „Am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”, a spus el, reafirmând că nu se implică direct în campania pentru Primăria Generală.