Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre fotografia cu Cătălin Drulă: Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză

Președintele Nicușor Dan spune că decizia privind alegerile locale aparține bucureștenilor și subliniază că își dorește ca viitoarea administrație să pună ordine în finanțe, urbanism și infrastructură, precizând că fotografia cu Cătălin Drulă nu reprezintă un semnal politic.
Nicușor Dan despre pensionarea magistraților: „Nu e corect ca cineva care a muncit 25 de ani să afle brusc că va ieși la pensie peste 15 ani”
Nicușor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraților
Nicușor Dan merge în instanță după banii de campanie. Dan: AEP mi-a restitut cu un milion de lei mai puţin. O să fie un proces
Este luată China în calcul în Strategia Națională de Apărare? Răspunsul lui Nicușor Dan
Primul robot umanoid cu inteligență artificială, construit de ruși, a căzut pe scenă în timpul prezentării
Gabriel Pecheanu
12 nov. 2025, 13:23, Politic

Președintele Nicușor Dan a declarat că urmărește evoluția sondajelor și interesul bucureștenilor pentru alegerile locale, subliniind că decizia finală aparține cetățenilor.

„Este un exercițiu democratic și bucureștienii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism și să dezvolte infrastructura”, a afirmat acesta.

Întrebat despre implicarea sa în campania electorală și despre fotografia făcută cu Cătălin Drulă la finalul lunii iulie, Nicușor Dan a sugerat că imaginea nu a fost un semnal politic. „Am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”, a spus el, reafirmând că nu se implică direct în campania pentru Primăria Generală.

