Nicușor Dan despre miniștrii de la Apărare și Externe: Sunt mulțumit de activitatea lor

15 sept. 2025, 22:09, Politic

Răspunsul a fost prezentat în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

„Sunt mulțumit de activitatea lor”, a spus Nicușor Dan atunci când a fost întrebat despre ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și despre ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Președintele a oferit detalii despre relația pe care o are cu cei doi demnitari.

„Doamna ministru este foarte activă, a stabilit contacte cu toată lumea, contacte care funcționează. (…) Domnul Moșteanu, am vorbit cu dumnealui despre banii pe care-i poate accesa România prin SAFE (noul instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare n.r.)”, a adăugat Nicușor Dan.

El a refuzat să dea note privind activitatea celor doi miniștri.