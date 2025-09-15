Nicușor Dan despre miniștrii de la Apărare și Externe: Sunt mulțumit de activitatea lor

Răspunsul a fost prezentat în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

„Sunt mulțumit de activitatea lor”, a spus Nicușor Dan atunci când a fost întrebat despre ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și despre ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Președintele a oferit detalii despre relația pe care o are cu cei doi demnitari.

„Doamna ministru este foarte activă, a stabilit contacte cu toată lumea, contacte care funcționează. (…) Domnul Moșteanu, am vorbit cu dumnealui despre banii pe care-i poate accesa România prin SAFE (noul instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare n.r.)”, a adăugat Nicușor Dan.

El a refuzat să dea note privind activitatea celor doi miniștri.