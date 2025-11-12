Nicușor Dan, întrebat despre eliberarea unor mari corupți: Semnal foarte prost pentru societate

Întrebat cum ar trebuie să privească societatea valul de eliberări a marilor corupți cu prejudicii de sute de milioane de euro, Nicușor Dan a spus: „Este un semnal foarte prost pentru societate. Despre asta este și Strategia Națională de Apărare, despre asta este și încrederea românilor în statul român, mare parte despre sentimentul de justiție socială, care este grav afectat de aceste măsuri”.

Șeful statului a declarat că statul a investit foarte mult în a documenta fapte grave de corupție cu prejudicii foarte mari pentru stat și „oamenii aceștia scapă foarte repede”.

El spune că „n-am văzut, este și vina mea – de a explica oamenilor cât din această decizie revine Curții Constituționale, cât revine Parlamentului și cât revine instanței de judecată. Eu n-am văzut analiza asta nicăieri în spațiul public, pentru că ea ar fi relevantă”.