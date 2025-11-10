Nicușor Dan: „România stă destul de bine pe zona de industrie de Apărare. Avem oameni în acest domeniu”

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează luni Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan deschide conferința cu un discurs în care evidențiază faptul că „România stă destul de bine” pe zona de industrie de Apărare:

„Intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multe tehnologie. Aici România stă destul de bine.

Școala noastră produce oameni.

Așa s-a întâmplat în cooperarea româno-germană.

În industria românească s-a dezvoltat doza de automotiv”, spune Nicușor Dan.

„Niște condiții sunt deja îndeplinite”

Potrivit președintelui, România se poate folosi de utilitățile rămase din perioada comunistă pentru a dezvolta facilități noi, deci nu trebuie să pornim de la zero:

„O parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluții deja devoltate în industria de automotiv.

Pentru toate investițiile necesare în facilități noi nu este nevoie să pornim de la 0.

Toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și condițiile geografice de protecție de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite.

Deci există o oportunitate de colaborare”, a declarat acesta.