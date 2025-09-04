Președintele Nicușor Dan: Progresiști sau conservatori, majoritatea românilor sunt prooccidentali

„Eu în turul doi de alegeri prezidențiale m-am confruntat cu președintele AUR și i-am reproșat că e populist, adică nu vorbește pe cifre, că este prorus și nu prooccidental, că instigă la ură în societate și că nu înțelege că România nu poate să funcționeze economic într-un model total fără o colaborare cu o piață internațională. Deci astea au fost niște linii de demarcație cu ceea ce eu numesc populismul României. Și eu cred că asta e o linie de demarcație corectă”, a spus Nicușor Dan, la Antena 1.

„Dacă noi vrem să ne întoarcem la o linie de demarcație în care din nou ne confruntăm între progresiști și conservatori, eu cred că e exact ce își dorește Putin despre societatea din România. Să ne spargem capetele în continuare pe această linie când noi suntem cei mai mulți dintre noi pro-occidentali cu toții. (…) Conservatori sau progresiști, majoritatea românilor din țara asta sunt proeuropeni, prooccidentali și haide să construim o societate împreună”, a mai spus Nicșor Dan.

Întrebat dacă el este conservator, președintele a spus: „Pentru că există această fractură în societate, eu nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul”.