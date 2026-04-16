PSD ar putea depinde de AUR pentru o moțiune după 20 aprilie. Bușcu: AUR ar putea cere funcția de premier

Partidul Social Democrat ar putea ajunge să depindă de voturile AUR pentru o eventuală moțiune de cenzură, în cazul în care decide să iasă de la guvernare sau să forțeze schimbarea premierului.
Maria Miron
16 apr. 2026, 17:25, Politic

Invitat joi în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a atras atenția că AUR nu are neapărat interesul să sprijine PSD și ar putea profita de situație.

Bușcu a explicat că, în cazul unei moțiuni, PSD ar avea nevoie de sprijinul AUR, care ar putea impune condiții politice majore.

AUR ar condiționa sprijinul

Pentru a ilustra acest scenariu, jurnalistul a descris cum ar putea decurge negocierile dintre partide. „În momentul în care au nevoie de o moțiune, trebuie să discute cu AUR. AUR poate să spună: «Dacă faceți moțiune, o votăm»”.

Dar apoi AUR poate veni cu condiții, de genul participării la guvernare sau chiar al obținerii funcției de prim-ministru. „În situația asta, vrem ca noi să avem prim-ministru, pentru că stăm mai bine în sondaje”, a explicat Bușcu scenariul unei astfel de negocieri.

Calcul AUR: cum poate câștiga mai mult din slăbirea PSD

Jurnalistul a pus însă sub semnul întrebării logica unui astfel de sprijin: „De ce ar vota AUR moțiunea? De ce n-ar lăsa PSD să se prăbușească cu propria moțiune în brațe și să devină total irelevant?”

Potrivit acestuia, instinctul politic ar putea împinge AUR fie să profite de moment pentru a intra la guvernare, fie să aștepte și să câștige electoral din slăbirea PSD, după decizia crucială din 20 aprilie.

„Instinctul politic le-ar zice: «Acum e momentul nostru, hai să dăm jos guvernul». Dar momentul lor ar putea fi mai bun mai departe. Au atâta înțelepciune? Eu cred că da, pentru că nu s-au stabilit încă jocurile de putere la vârful AUR”, a spus Bușcu.

Simion, păstrat pentru mobilizare

Acesta a adăugat că în interiorul Alianței pentru Unirea Românilor se observă o schimbare de abordare, prin promovarea unor figuri mai moderate, în timp ce liderul George Simion ar fi lăsat să joace rolul mobilizării electorale.

„George Simion este ținut acum să facă teren. Să facă ce face el de obicei”, a spus Bușcu.

De ce ar avea nevoie PSD de o moțiune

Partidul Social Democrat urmează să decidă pe 20 aprilie dacă rămâne în actuala formulă de guvernare sau dacă forțează schimbarea premierului, scenariu care ar putea duce inclusiv la o moțiune de cenzură.

Retragerea PSD din Executiv nu duce automat la căderea guvernului, iar pentru schimbarea acestuia este necesar un vot în Parlament. În aceste condiții, PSD ar fi obligat să caute sprijin și în afara majorității, inclusiv la partidele din opoziție, pentru a strânge voturile necesare adoptării moțiunii.

