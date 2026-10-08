Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași cu taxiul. A spus că după audieri merge la Sf. Parascheva

Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași în jurul orei 13.00.

Europarlamentarul a fost citat la DNA Iași în dosarul în care procurorii investighează presupusele demersuri făcute de Fănel Bogos pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

„Spre deosebire de premierul demis, eu o să vin să vorbesc cu voi”, le-a spus Rareș Bogdan jurnaliștilor înainte de a intra în sediul DNA Iași.

Întrebat dacă va merge să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, întrucât a început pelerinajul, Bogdan a spus: „Cred că da. Este și vreme bună”.

Și Ilie Bolojan a fost audiat

Audierea lui Rareș Bogdan are loc la câteva zile după ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, tot în calitate de martor, în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos. Potrivit Guvernului, audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri.

Fănel Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a conducerii DSVSA Vaslui, apelând la persoane cu influență politică și administrativă. În dosar sunt cercetate și alte persoane, între care fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.