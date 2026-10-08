Prima pagină » Politic » Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași cu taxiul. A spus că după audieri merge la Sf. Parascheva

Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași cu taxiul. A spus că după audieri merge la Sf. Parascheva

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a ajuns joi, la sediul DNA Iași, unde este audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. El a ajuns cu taxiul și le-a spus jurnaliștilor că după audieri ar putea merge la biserică, la moaștele Sf. Parascheva.
Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași cu taxiul. A spus că după audieri merge la Sf. Parascheva
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
08 oct. 2026, 13:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași în jurul orei 13.00.

Europarlamentarul a fost citat la DNA Iași în dosarul în care procurorii investighează presupusele demersuri făcute de Fănel Bogos pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

„Spre deosebire de premierul demis, eu o să vin să vorbesc cu voi”, le-a spus Rareș Bogdan jurnaliștilor înainte de a intra în sediul DNA Iași.

Întrebat dacă va merge să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, întrucât a început pelerinajul, Bogdan a spus: „Cred că da. Este și vreme bună”.

Și Ilie Bolojan a fost audiat

Audierea lui Rareș Bogdan are loc la câteva zile după ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, tot în calitate de martor, în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos. Potrivit Guvernului, audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri.

Fănel Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a conducerii DSVSA Vaslui, apelând la persoane cu influență politică și administrativă. În dosar sunt cercetate și alte persoane, între care fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
„Câte alegeri vom mai anula?” Crin Antonescu demontează coridorul sanitar: „AUR nu e mai extremist decât USR”
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor